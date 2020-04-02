02.04.2020 (19:57)

Количество призывников в ЦВО для комплектования научных рот увеличилось в три раза

Количество призывников в Центральном военном округе (ЦВО), направляемых для прохождения военной службы в научные роты Минобороны за последние восемь лет увеличилось в три раза. Об этом журналистам сообщил в четверг начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Отмечаем устойчивых рост количества молодых ребят, призванных из регионов на территории ЦВО. По сравнению с весной 2013 года (с момента образования научных рот) количество талантливых юношей – выпускников вузов возросло в три раза, с 40 до 120 юношей», - заявил генерал-майор А.Линьков.

Он добавил, что продолжится практика комплектования призывниками спортивных рот и подразделений военного инновационного технополиса «ЭРА».

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице