02.04.2020 (19:47)

Отправка призывников на Дальний Восток с территории ЦВО пройдет тремя эшелонами

Отправка призывников на Дальний Восток с территории ЦВО будет организована железнодорожным транспортом в три воинских эшелон.

Об этом сообщил журналистам в четверг начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков

«Молодые люди, призванные с территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦВО и отобранные для прохождения военной службы в соединениях и частях Восточного военного округа будет отправлены тремя воинскими эшелонами. Отправки начнутся с 20 мая. На пути следования в эшелонах предусмотрен комплекс профилактических мероприятий, направленных на нераспространение вирусной инфекции», - сказал А.Линьков.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице