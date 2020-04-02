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02.04.2020 (20:40)

150 юношей из регионов Сибири, Урала и Поволжья отправятся служить в Президентский полк

Сто пятьдесят призывников из регионов Сибири, Урала и Поволжья отправятся служить в Президентский полк. Об этом журналистам сообщил в четверг начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Этой весной сто пятьдесят призывников пополнят ряды Президентского полка, из которых 100 юношей из регионов Сибири, 25 и 20 из Поволжья и Урала соответственно. Кандидаты прошли конкурс, успешно преодолев тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование», - заявил генерал-майор А.Линьков.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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