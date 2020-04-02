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02.04.2020 (20:36)

Военные провели подрывы льда в Татарстане для недопущения подтопления трех населенных пунктов

Подрывная команда Казанского высшего танкового командного училища провела работы по разрушению льда на реке Вятке в Республике Татарстан для защиты трех населенных пунктов от паводка. Соответствующее решение о направлении саперов было принято командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

Специалисты провели несколько точечных подрывов льда для устранения образовавшегося затора на изгибе реки высотой 4 метра и шириной от 400 до 600 метров, применив 200 кг взрывчатки. Из-за скопления льда начался резкий подъем воды, возникла угроза подтопления населенных пунктов Малмыжка, Яковка и города Мамадыш.

Всего было расчищено русло реки протяженностью около 1 км. Подтопления домов и приусадебных участков не допущено. Подходы к ледяным заторам и координацию на месте обеспечивало Главное управление МЧС России по Республике Татарстан. Для ведения воздушного мониторинга был задействован вертолет Ми-8.

Ранее начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц сообщал, что для проведения противопаводковых мероприятий в 2020 году на территории военного округа сформировано более 40 подрывных команд, укомплектованных военнослужащими по контракту из числа инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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