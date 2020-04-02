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02.04.2020 (20:30)

Призывники и граждане, имеющие отсрочку от службы, будут приниматься раздельно в ходе весеннего призыва 2020 года

В целях недопущения распространения вирусной инфекции среди молодых людей военными комиссариатами ЦВО разработан раздельный график посещения призывных комиссий для будущих военнослужащих по призыву и граждан, имеющих отсрочку.

Об этом сообщил журналистам в четверг начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков

«Помимо раздельного приема в военных комиссариатах организована входная барьерная термометрия и бактерицидная обработка помещений. Регламент работы призывных комиссий также будет скорректирован в направлении сокращения одновременного массового прибытия граждан в военкоматы», - сказал А.Линьков

Он добавил, что те призывники, у кого по результатам входной термометрии будет выявлена высокая температура не будут допущены в здание военного комиссариата, а сразу же направлены в медицинское учреждение соответствующего профиля.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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