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02.04.2020 (20:03)

Транспорт для доставки призывников на призывные и сборные пункты пройдет специальную дезинфекцию

Перевозка граждан на призывные и сборные пункты Центрального военного округа будет проводиться исключительно с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Об этом сообщил журналистам в четверг начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков

«Автомобильный транспорт, задействованный для перевозки призывников будет проходить комплексную дезинфекцию. Многоуровневой обработке будут подвергнуты салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования. В несессеры, выдаваемы на сборных пунктах будут дополнительно заложены средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски», - сказал А.Линьков.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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