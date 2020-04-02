02.04.2020 (19:56)

Более 50 тыс. человек призовут в ходе весеннего призыва 2020 года на Урале, в Сибири и Поволжье

Входе весеннего призыва 2020 года 52 тыс. человек будет призвано с территории регионов дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО). Весной прошлого года было призвано 50 тыс. 930 молодых людей. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Задание на призыв граждан на военную службу для ЦВО составляет 52 тыс. человек. Это примерно столько же, сколько мы призвали весной прошлого года — почти 51 тыс. юношей. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью», — сказал генерал-майор Александр Линьков.

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