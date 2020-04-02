02.04.2020 (19:46)

2 Апреля 2020 г. Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» в Алтайском крае

В Алтайском крае сотрудники 177-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию «За безопасность дорожного движения».

В ходе акции с военнослужащими проводились теоретические и практические занятия. Основное внимание было уделено практической отработке действий водителей военного автотранспорта в сложных метеорологических условиях. На занятиях были доведены особенности эксплуатации транспортных средств на скользкой, обледеневшей дороге и ошибках, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Особое внимание было обращено на движение в людных местах, где вблизи дорог расположены детские сады и школы.

Внимание участников акции было заострено на недопущение нарушения правил дорожного движения и соблюдение скоростного режима.

Всего в акции принимали участие более 100 военнослужащих и сотрудников ВАИ, в результате которой участники сдали зачеты на знание ПДД и положений руководящих документов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице