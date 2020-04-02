02.04.2020 (19:38)

За последние пять лет в РВСН поступило более 30 противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» для охраны ракетных комплексов «Ярс»

За последние пять лет соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пополнились более 30 противодиверсионными машинами БПДМ «Тайфун-М». До конца года РВСН получат ещё пять единиц данной техники, на 2020-2021 год спланирована поставка ещё нескольких машин.



БПДМ «Тайфун-М» разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.



Уникальность данной машины заключается в её оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом. «Тайфун-М» имеет возможности по обнаружению противника на дальности до пяти километров.



Наряду с БПДМ в войска поступает уникальный тренажёр для обучения личного состава подразделений охраны и разведки ее применению, что позволяет находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.



Благодаря многофункциональности тренажёр дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа «Тайфун-М» — от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице