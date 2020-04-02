02.04.2020 (19:32)

В Нижегородской области прошел отборочный этап конкурса «Верный друг» среди кинологов гвардейской танковой армии ЗВО

На полигоне Мулино в Нижегородской области завершился второй отборочный этап конкурса Армейских международных игр-2020 «Верный друг» среди специалистов-кинологов гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащим со своими служебными собаками предстояло преодолеть барьеры, лестницы, ползком полосу инженерных заграждений, ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный 5-метровый участок перехода через препятствие, перепрыгивать через окопы и траншеи.

В состязаниях приняли участие свыше 20 расчетов в составе четырех команд, пять лучших специалистов-кинологов вместе с питомцами представят танковое объединение на окружном этапе конкурса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице