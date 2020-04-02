02.04.2020 (19:13)

В ЗВО определили лучших военных медиков в окружном этапе конкурса АрМИ-2020 «Военно-медицинская эстафета»

В Западном военном округе (ЗВО) определили лучших военных медиков в окружном этапе конкурса по полевой выучке «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр–2020.

Состязания проводились среди мужских и женских команд на территории учебной базы Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Ленинградской области.

Военным медикам предстояло продемонстрировать профессиональные навыки в управлении многоцелевым бронированным транспортером МТЛБВ на специальной трассе с препятствиями, выполнить эвакуацию условно раненных военнослужащих, а также стрельбы на дистанциях до 1,2 тыс. метров из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Промежуточным этапом стало прохождение полосы препятствий, включающей в себя канатную дорогу, заграждения из колючей проволоки, пересечение горизонтальных срубов по-пластунски, а также другие искусственные препятствия.

Завершился этап специальной подготовкой для конкурсантов оказанием первой помощи, выполнением медицинских манипуляций при неотложных состояниях, эвакуацией условно раненного из зоны поражения.

Места в командном зачете определялись по наименьшему времени прохождения всех этапов. В случае равного времени двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в личном первенстве.

В общекомандном зачете первое место заняла общевойсковая Краснознамённая армия из Ленинградской области, второе — гвардейская общевойсковая Краснознамённая армия из Воронежской области, третье — гвардейская танковая Краснознамённая армия из Московской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице