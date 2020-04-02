02.04.2020 (19:05)

В Подмосковье началось ротное тактическое учение с разведывательными подразделениями Таманской дивизии

На полигоне Алабино в Московской области началось ротное тактическое учение с разведывательными подразделениями Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Мероприятие пройдет в три этапа в течении трех дней. На каждом этапе военнослужащие выполнят задачи тактической, огневой, медицинской, радиационной, химической и биологической (РХБ) подготовки. Разведчики отработают блокирование и штурм зданий, проведение войсковой разведки на переднем фланге обороны с поддержкой боевых машин разведки БРМ-2.

Также особое внимание будет уделено занятиям по РХБ подготовке. Разведчики совместно с военнослужащими РХБ защиты произведут дегазацию и деактивацию личного оружия и обмундирования, а также специальную обработку техники с помощью авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ.

Учение проходит под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

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