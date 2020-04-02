02.04.2020 (18:45)

В ВМФ завершается программа модернизации и ремонта глубоководных поисково-спасательных аппаратов «Приз» и «Бестер»

На рабочем совещании под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова, которое прошло по видеоконференцсвязи, был рассмотрен ход ремонта и модернизации глубоководных автономных подводных поисково-спасательных аппаратов типа «Приз» и «Бестер», стоящих на вооружении служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов ВМФ России.

В частности, адмиралу Николаю Евменову было доложено о том, что в рамках реализации первого этапа Концепции поисково-спасательного обеспечения ВМФ завершается программа ремонта и модернизации автономных подводных поисково-спасательных аппаратов «Приз» и «Бестер», которые состоят на вооружении служб поисковых и аварийно-спасательных работ флотов ВМФ России.

Четыре подводных аппарата «Приз» после проведения среднего ремонта и модернизации на предприятиях «Красное Сормово» и «Канонерский завод», возвращены в состав флотов. Подводный аппарат АС 28 возвращен в состав Черноморского флота, АС-26 —Балтийского флота, АС-30 — Тихоокеанского флота, АС-34 —Северного флота. К 2021 году на «Канонерском заводе» будет завершена модернизация и ремонт подводного аппарата АС-36 «Бестер» Северного флота.

Автономные глубоководные подводные поисково-спасательные аппараты подвергнуты глубокой модернизации и ремонту. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения, что позволяет существенно повысить эффективность производства поисково-спасательных работ.

Адмирал Николай Евменов поставил задачу начальнику Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитану 1 ранга Дамиру Шайхутдинову держать в постоянном поле внимания соблюдение сроков плановых ремонтов подводных поисково-спасательных аппаратов. Новый график ремонта на ближнесрочную перспективу был утвержден главнокомандующим ВМФ в декабре 2019 года.

Также на состоявшемся по видеосвязи совещании адмиралу Николаю Евменову было доложено, что новейший подводный поисково-спасательный аппарат АС-40 «Бестер-1», входящий в состав штатных поисково-спасательных средств спасательного судна Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов», поддерживается на требуемом уровне технической готовности.

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