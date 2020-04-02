02.04.2020 (18:14)
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО накрыли залповым огнем условного противника в ходе окружного этапа конкурса по полевой выучке в Рязанской области
Сержанты артиллерийских соединений и объединений Западного военного округа накрыли залповым огнем противника в ходе окружного этапа конкурса по полевой выучке среди младших командиров имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордены Славы, командира орудия старшины Николая Кузнецова.
Основной этап состязаний – управление огнем 152-мм гаубиц «Мста-СМ» прошел на полигоне Сельцы в Рязанской области. В окружной этап конкурса по полевой выучке вышли 17 командиров орудий. Особенностью отбора на окружные состязания и оценки победителей для участия во Всеармейском этапе состязаний стало умение эффективного применения профессиональных навыков как в составе расчёта, так и батареи.
В ходе первого этапа конкурса военнослужащие отработали комплекс нормативов по тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовкам. В ходе практической части мероприятия младшие командиры продемонстрировали свои навыки в стрельбе из автомата Калашникова АК-74М и управлении огнём артиллерии с учетом корректировки беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
Победителем соревнований стала сводная команда гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Западного военного округа, которая будет представлять округ на всеармейском и международном этапах АрМИ-2020.
Всего в ходе соревнований выполнено свыше 1,5 тысяч выстрелов из артиллерийских орудий и минометов.
Справочно:
Состязание артиллеристов посвящается участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, полному кавалеру ордена Славы, командиру орудия старшине Кузнецову Николаю Ивановичу.
Старшина Кузнецов, командуя 76-мм дивизионной пушкой ЗиС-3 в период с 1941 по 1945 год, в составе расчета уничтожил 11 немецких танков, подавил десятки огневых точек противника.