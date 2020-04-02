Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2020 (18:06)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) торжественная церемония приведения военнослужащих по контракту к Военной присяге.

В мероприятии приняли участие командование ОГРВ ПРРМ и ветераны Вооруженных Сил. Открывая церемонию, заместитель начальника ОГРВ ПРРМ по работе с личным составом выступил перед молодым пополнением с приветственным словом.

На верность Отечеству присягнули 15 военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту в ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье открылся военно-исторических музей на базе разведывательного батальона Таманской дивизии ЗВО
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по связи
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по радиационной, химической и биологической защите
В Подмосковье экипажи Т-34 танковой армии ЗВО приступили к тренировкам проезда исторической техники на военном параде в Москве

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false