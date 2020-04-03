03.04.2020 (00:00)

На сайте Минобороны открыт документальный раздел, посвященный 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистских оккупантов

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков столицы Словакии — Братиславы — открыт новый исторический раздел «Братская слава и мужество» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Посетители интернет-портала смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами — боевыми сводками с фронтов, шифрограммами, политдонесениями, наградными листами и фотоматериалами.

Освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков войсками 2-го Украинского фронта началось в апреле 1945 года.

Главный удар в направлении столицы Словакии, по замыслу советского командования, наносили смежные фланги 53-й и 7-й гвардейской армий при поддержке 1-й гвардейской конно-механизированной группы, Дунайской военной флотилии и 5-й воздушной армии, что отражено в журнале боевых действий 25-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии, обзоре боевых действий 5-й воздушной армии и отчете Дунайской военной флотилии.

В опубликованном документе бои характеризуются как ожесточенные: «Противник, отброшенный нашими передовыми батальонами с подготовленных промежуточных рубежей, оказывает сильное огневое сопротивление...».

Не менее ожесточенным были бои и в небе над Братиславой, об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

4 апреля советские войска, ведя ожесточенные уличные бои, к 18:00 полностью очистили от противника столицу Словакии, сообщается в журнале боевых действий 7-й гвардейской армии.

В этот же день, согласно приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Иосифа Сталина, Москва салютовала доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Братислава, 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за столицу Словакии, были представлены к присвоению наименования «Братиславских» и награждению орденами.

В ходе освобождения Братиславы военнослужащие Красной Армии проявили беспримерное мужество и героизм, о чем свидетельствуют наградные документы, представленные в разделе.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Братиславы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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