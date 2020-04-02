02.04.2020 (17:52)

В Подмосковье открылся военно-исторических музей на базе разведывательного батальона Таманской дивизии ЗВО

В Московской области на базе разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа для военнослужащих открылся военно-исторический музей войск разведки.

Музей создавался в течении года под руководством офицеров штаба батальона, инициативу создания взял на себя заместитель командира батальона по военно-политической работе.

Весь музей состоит из пяти экспозиций, посвящённых разным периодам истории российской разведки. Под стеклянными витринами музея разместили различные военные атрибуты времен Великой Отечественной войны, найденных при раскопках. На одной из экспозиций представлен состав индивидуального рациона питания военнослужащего НАТО. Также по всему музею расставлены ростовые манекены, одетые в военную форму разведчиков различных времен и типов.

Открытие музея приурочено к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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