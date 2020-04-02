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02.04.2020 (16:51)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло теоретическое занятие со связистами.

К теоретическому занятию, которое прошло по теме «Развертывание и свёртывание аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи» привлекли 100% военных связистов ОГРВ ПРРМ.

В ходе занятия связисты изучили порядок действий по развертыванию средств связи и организацию привязки к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям связи, а также рассмотрели вопросы защиты средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

По завершении занятия военнослужащие отвечали на вопросы, связанные с тактико-техническими характеристиками закрепленной военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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