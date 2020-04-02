02.04.2020 (16:37)

Более 400 тыс. данных об участниках Великой Отечественной войны оцифровали сотрудники Областного военного комиссариата Кемеровской области

Более 400 тысяч сведений об участниках Великой Отечественной войны собраны сотрудниками Областного военного комиссариата Кемеровской области в рамках проекта «Дорога памяти». Все материалы направлены для размещения в мультимедийной галерее на аллее Главного храма Вооруженных Сил России.

Сбором и обработкой информации сотрудники военкомата занимаются в специально оборудованном помещении, где проходит оцифровка материалов. В основном это данные, которые хранились в архивах учреждения, но есть фотографии и записи из семейных архивов, которые приносят как родственники участников Великой Отечественной войны, так и сами ветераны. Также для сбора данных были задействованы мобильные пункты оцифровки, сотрудники которых навещали ветеранов на дому.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.



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