Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2020 (16:17)

Под Самарой прошел конкурс на лучшего минометчика 2-й общевойсковой армии ЦВО

На Рощинском полигоне в Самарской области на базе мотострелкового соединения прошел конкурс «Мастера артиллерийского огня-2020» на лучшего минометчика 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

Артиллеристы соревновались в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и сдавали нормативы по тактической, разведывательной, специальной, технической и физической подготовкам.

В ходе мероприятий минометчики выполнили огневые задачи по поражению целей на дальности до 1,5 тыс. метров. В конкурсе приняли участие военнослужащие мотострелковых соединений, дислоцированных в Поволжье.

По итогам состязаний лучшей признана команда мотострелкового соединения из Самары. Она представит 2-ю общевойсковую армию ЦВО на окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Таджикистане провели первую дистанционную оцифровку фронтовых документов для проекта «Дорога памяти»
Российские военнослужащие в Киргизии оказали помощь местному православному приходу
Военные железнодорожники ЦВО впервые получат беспилотную авиацию
Танкисты ЦВО разгромили крупные формирования «противника» под Оренбургом

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false