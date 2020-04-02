02.04.2020 (16:17)

Под Самарой прошел конкурс на лучшего минометчика 2-й общевойсковой армии ЦВО

На Рощинском полигоне в Самарской области на базе мотострелкового соединения прошел конкурс «Мастера артиллерийского огня-2020» на лучшего минометчика 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

Артиллеристы соревновались в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74 и сдавали нормативы по тактической, разведывательной, специальной, технической и физической подготовкам.

В ходе мероприятий минометчики выполнили огневые задачи по поражению целей на дальности до 1,5 тыс. метров. В конкурсе приняли участие военнослужащие мотострелковых соединений, дислоцированных в Поволжье.

По итогам состязаний лучшей признана команда мотострелкового соединения из Самары. Она представит 2-ю общевойсковую армию ЦВО на окружном этапе конкурса.

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