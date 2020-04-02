02.04.2020 (16:06)
В текущем году в подразделения Сухопутных войск будет поставлено более 1500 единиц современной автомобильной и специальной техники
В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника.
В текущем году спланирована поставка более 1500 единиц военной техники. В рамках гособоронзаказа подразделения оснастят бронеавтомобилями повышенной защищенности семейства «Тайфун» и «Торнадо». Так же Сухопутные войска получат современные машины радиационной химической и биологической разведки РХМ-6 и РХМ-8. Разведывательные подразделения оснастят бронеавтомобилями «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», переносными РЛС «Аистенок» и «Фара-ВР».
Все образцы автомобильной и специальной техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.
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