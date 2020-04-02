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02.04.2020 (16:03)

Инженерно-штурмовые подразделений ВС РФ отрабатывают штурм укрепленных зданий

Военнослужащие инженерно-штурмовых подразделений соединений центрального подчинения и военных округов на совместном сборе в Нижегородской области отрабатывают штурм укрепленных зданий.

В ходе выполнения нормативов инженерно-штурмовые группы совершенствуют действия при подготовке и проведении операций в укрепленном населенном пункте, в составе штурмового отряда в ходе боя, при подготовке и штурме населенного пункта, работе в зданиях, подвалах, тоннелях и других замкнутых пространствах.

По замыслу мероприятия, штурмовики преодолевают участок местности с различными фортификационными сооружениями, в том числе минно-взрывными заграждениями. Кроме того, военнослужащие отрабатывают уничтожение блокпоста условного противника. В ходе продвижения инженеры подвергаются огневому воздействию и подавляют огневые средства. После оборудования проходов в инженерных заграждениях военнослужащие приступают к штурму укреплённого района и зданий.

Усложняют задачу плотность инженерных заграждений на подступах к объекту штурма. Кроме того, в штурмуемых зданиях установлены различные ловушки и оборудована сеть подземных коммуникаций, в которых приходится действовать в режиме ограниченной видимости.

Для выполнения поставленных задач группы оснащены современной боевой экипировкой и специальным снаряжением, в частности, новейшим общевойсковым комплектом разминирования ОВР-3Ш, который обеспечивает высокий уровень защиты. Кроме того, при штурме помещений применяется специальный гидравлический инструмент, средства для выбивания дверей и штурмовые лестницы, обеспечивающие возможность проникновения на наземные объекты и преодоление вертикальных преград.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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