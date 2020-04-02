02.04.2020 (15:49)

Специалисты войск РХБЗ ВВО были проверены боевой учебой на полигоне в Амурской области

В воинской части радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, состоялись практические тренировки применения подразделений по предназначению. Мероприятия проведены в рамках плановых занятий по боевой подготовке.

В ходе тренировки военные специалисты вывели подразделения на местность и провели мероприятия РХБ разведки, взяв пробы грунта для анализа на наличие опасных веществ. Взятые пробы были обследованы в развернутой мобильной лаборатории. После определения степени условной опасности и её границ военнослужащие развернули сеть постов специальной обработки, на которых осуществили дезинфекцию транспорта и военной техники работающей в очаге условного заражения. Для работ была задействована современные машины АРС-14КМ и машины разведки.

Проведенные тренировки показали высокую степень профессионализма и готовности подразделений РХБ защиты к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие части имеют большой опыт, в том числе в оказании помощи местному населению. В прошлом году специалисты были привлечены для ликвидации последствий ЧС в Амурской области. В течение нескольких месяцев военнослужащие продезинфицировали десятки сел и городов, пострадавших от паводка разлива рек. Своевременно проведенные работы позволили предотвратить вспышки опасных вирусных инфекций.

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