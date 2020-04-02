02.04.2020 (15:42)

Российские военнослужащие в Таджикистане провели первую дистанционную оцифровку фронтовых документов для проекта «Дорога памяти»

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели первую дистанционную оцифровку исторических документов на ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла для мультимедийного проекта «Дорога памяти».

Специалисты загрузили на сайт Минобороны России данные о фронтовиках, отправленные родственниками по электронной почте, а также из архивных документов и книг памяти.

Для тех, кто обратился за помощью, ведется консультация по телефону или по интернету с изложением подробной инструкции пользования сайтом самостоятельно.

Военнослужащие в рамках уникального мультимедийного проекта «Дорога памяти» обработали уже более 1000 документов на участников Великой Отечественной войны, ушедших на поля сражения из Таджикской СССР или проживающих на территории республики.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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