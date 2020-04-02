02.04.2020 (15:41)

Вокально-инструментальный ансамбль десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ принимает участие во Всероссийском музыкальном конкурсе «Мы помним»

Продюсерским центром «ШАР» при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации проводится Всероссийский музыкальный конкурс «Мы помним», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Данный конкурс – это дань памяти героическому подвигу советского народа. Проект также посвящен мужественным людям, готовым ценой своей жизни защитить свою землю, свое Отечество, свой народ.

В проекте «Мы помним» принимает участие вокально-инструментальный ансамбль «Штурм» гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из Ставрополя Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения.

«Наша песня «Рассказ ветерана», участвующая в конкурсе - это реальная история ветерана фронтовика, отражающая и хранящая в себе дух того страшного времени и живые воспоминания, – рассказал солист и руководитель группы гвардии старшина Александр Сергеев, - Автором этой произведения является солист группы «Штурм», военный поэт гвардии старший сержант Сергей Лобанов».

По итогам конкурса, победитель примет участие в праздничном концерте Общественного телевидения России, посвященном Дню Победы.

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