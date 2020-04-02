02.04.2020 (15:35)

Десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ отработали уничтожение диверсантов, проникших на территорию воинской части

Десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в рамках проверки готовности подразделений антитеррора по разрешению кризисных ситуаций отработали уничтожение диверсионных групп, проникших на территорию воинской части и парк боевых машин.

На занятии отрабатывались вопросы взаимодействия и практические действия групп при уничтожении противника, осуществившего проникновение на территорию воинской части и захват государственных объектов, действия при обнаружении посторонних и взрывоопасных предметов на территории соединения и освобождении заложников.

Согласно легенде учения, получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в районы расположения захваченных «боевиками» военных объектов, где военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, а также отработали вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом.

Кроме того, военнослужащие потушили условный пожар на территории парка боевых машин.

В ходе проведения данного занятия военнослужащие, выполнили действия при возникновении внештатных ситуаций, показали хорошие знания тактики действий в условиях города и внутри зданий и сооружений.

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