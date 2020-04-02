02.04.2020 (15:29)

В соединения РВСН продолжают поступать новейшие колёсные дорожные машины

В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжают поступать современные колесные дорожные машины (КДМ).

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит ряд образцов техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов. В частности, благодаря наличию сменного оборудования, инженерная машина сможет проводить различные работы, в том числе по разбору завалов и даже устранению железобетонных и металлических препятствий.

В текущем году в соединения и воинские части РВСН планируется поставить около 10 таких машин. В следующем году темпы поставки новейших образцов инженерной техники для РВСН будут сохранены.

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