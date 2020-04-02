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02.04.2020 (13:46)

Корветы Балтийского флота «Стерегущий» и «Сообразительный» отработали учебные противолодочные задачи в море

В морских полигонах Балтийского флота экипажи корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» в рамках планового тактического учения выполнили задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

В частности, экипажи отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с условным применением противолодочного вооружения.

В ходе учения экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустических станций кораблей. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения кораблей.

Помимо противолодочных действий экипажи корветов организовали взаимодействие и связь между кораблями, провели совместное маневрирование, а также внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть кораблей.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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