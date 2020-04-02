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02.04.2020 (13:19)

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к переходу в Северодвинск

Сегодня головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел из Североморска в Баренцево море. Корабль совершает переход в Беломорскую военно-морскую базу, где на предприятиях судоремонтного комплекса пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов.

После завершения технических работ корабль пройдёт испытания в полигонах боевой подготовки флота в Белом море.

Во время межбазового перехода экипаж корабля продолжит совершенствование военно-морской подготовки, отработает задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также отдельные мероприятия по борьбе за живучесть на ходу в море.

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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