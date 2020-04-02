02.04.2020 (12:50)

Военнослужащие армейского корпуса БФ провели с начала учебного года около 500 занятий по вождению

На нескольких полигонах в Калининградской области проходит интенсивная подготовка механиков-водителей и водителей соединений и воинских частей армейского корпуса БФ.

В ходе подготовки экипажей в танковых, мотострелковых, ракетных, артиллерийских подразделениях армейского корпуса Балтийского флота особое внимание уделяется обучению экипажей и вождению боевых машин.

Всего за первый квартал 2020 года было проведено около 500 занятий с практическим выполнением упражнений по вождению гусеничной и колесной техники. За это время более 400 механиков-водителей прошли подготовку по специальности.

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