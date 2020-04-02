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02.04.2020 (12:47)

На военной базе ЮВО в Абхазии началась проверка за зимний период обучения

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках проверки за зимний период обучения отработали в ночное время тактические действия с боевой стрельбой в наступлении и в обороне на горном полигоне Цабал.

В ходе контрольных мероприятий мотострелки совместно с минометчиками и гранатометчиками базы в условиях горно-лесистой местности отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного огнестрельного оружия АК-74М с коллиматорным прицелом и модернизированным АК-74МН3 с ночным прицелом НСПУ-3. Также военнослужащие в ходе марша преодолели зоны условного заражения.

В учении было задействовано свыше 30 единиц военной техники, в т.ч. современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины «Кушетка» на базе бронетранспортеров БТР-80.

Также военнослужащим предстоит выполнить боевые стрельбы по движущимся и стоящим мишеням из различного вооружения, в т.ч. из орудий БТР-82АМ, 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.

Основной целью проверки является контроль уровня боевого обучения военнослужащих, слаженности подразделений и навыков военнослужащих по эффективному выполнению задач в любых условиях обстановки, погоде и климате.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Абхазия
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