02.04.2020 (12:40)

На юге России состоялась тренировка по управлению авиацией и противовоздушной обороной ЮВО

Более 100 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) задействовано в двусторонней тренировке по управлению авиацией и войсками ПВО.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова группировки авиации и противовоздушной обороны провели воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Астраханской области.

Планом учения предусматривался вывод авиации из-под удара с аэродромов в Ростовской области, на Кубани и в Крыму с выполнением перебазирования на оперативные аэродромы в Астраханской области.

Группировки ВВС и ПВО отработали отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах авиационных полигонов: в Крыму, на Кубани и Ставрополье, двух полигонов учебных центров Капустин Яр и Ашулук. В боевом применении совершено более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии, использовано более 300 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных средств поражения, включая управляемые ракеты и бомбы.

При отражении ударов крылатых ракет в морской зоне авиация отработала совместно с корабельными группами Черноморского флота.

В двусторонней командно-штабной тренировке, которая проходит в период с 30 марта по 3 апреля, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

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