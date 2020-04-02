02.04.2020 (12:37)

Эскадрилья новейших штурмовиков Су-25СМ3 на Кубани выполнила учебные пуски авиационных ракет

Летчики новейших штурмовиков Су-25СМ3 соединения Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, в ходе летно-тактического учения отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи с применением управляемых ракет в дневное и ночное время.

При выполнении лётно-тактических заданий летный состав отработал способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики ЮВО применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики применяли управляемые и неуправляемые ракеты по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

Полеты проводились в рамках плановых контрольных занятий за зимний период обучения. Всего было задействовано 12 самолетов новейшей модификации.

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