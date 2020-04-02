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02.04.2020 (12:33)

Экзамен по тактике в рамках контрольной проверки мотострелки 58-армии ЮВО впервые сдадут в формате двустороннего учения

В Северной Осетии на полигоне Тарское началось двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой ротных тактических групп мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Таким образом командование впервые оценит знания и навыки личного состава по тактической подготовке в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

В рамках учения две ротные тактические группы совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон. В ходе розыгрыша тактических действий группы будут действовать друг против друга в обороне и наступлении.

Комиссия объединения оценит умение командиров применять боевой опыт современных вооруженных конфликтов при выполнении учебно-боевых задач. Командиры подразделений используют беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

Тактическое учение проходит с привлечением комплексов беспилотной авиации и вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС И ПВО ЮВО, а также в учении задействованы танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометы 2Б11.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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