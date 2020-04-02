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02.04.2020 (12:27)

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» на Кубани провели учение по ПВО

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провел учение по противовоздушной обороне черноморского побережья вблизи Абхазии.

В ходе выполнения учебно-боевых задач условные цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками ракет при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

Воздушная обстановка и траектории полета ракет моделировались при помощи электронного оборудования ЗРПК и средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов отработали борьбу с низколетящими воздушными средствами условного противника, в том числе с беспилотными летательными аппаратами.

Учение ракетного соединения проведена в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Всего в учении было задействовано свыше 40 единиц специальной техники и крупнокалиберного вооружения ПВО ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ , Боевая подготовка
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