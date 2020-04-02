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02.04.2020 (12:22)

Инженеры ЮВО на Кубани для проведения контрольных занятий оборудовали 2 км траншей и ходов сообщения

Личный состав инженерного полка ЮВО, дислоцированного на Кубани, в рамках контрольных занятий за зимний период обучения оборудовал более 2 км траншей и ходов сообщения, задействовав для этого около 15 единиц специальной техники.

Для розыгрыша практических действий войск на полигоне Молькино также установлено несколько сотен имитационных средств общим весом более 3 т, оборудовано более 300 окопов и около 200 укрытий для военной техники, подготовлено порядка 80 км колонных путей для выдвижения и маневра войск.

В ходе контрольных занятий инженерно-саперные подразделения с применением искателя неконтактных взрывных устройств ИНВУ «Коршун-3М» и защитных общевойсковых комплектов разминирования ОВР-2 отработают разминирование учебных минных полей.

Всего в плановых занятиях задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка
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