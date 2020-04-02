02.04.2020 (12:17)
В армейском корпусе Черноморского флота прошел День специалиста связи
Военнослужащие подразделения управления армейского корпуса Черноморского флота в рамках Дня специалиста связи отработали нормативы по тактико-специальной и технической подготовке.
На территории специального учебно-тренировочного комплекса военнослужащие выполнили оперативное развертывание полевых узлов связи, мобильных радиокомплексов, в том числе новейших цифровых станций спутниковой и радиорелейной связи, поступивших в подразделение в текущем году.
В рамках занятия отработаны задачи обеспечения связью абонентов на различные расстояния. Особое внимание в ходе тренировок было уделено проведению практических действий по настройке видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами.
Данное мероприятие боевой подготовки является подготовительным в преддверии предстоящих в 2020 году учений, в ходе которых связистам предстоит обеспечить устойчивую связь между соединениями, частями армейского корпуса и управлением Черноморского флота.