02.04.2020 (11:22)

Российские военнослужащие в Киргизии оказали помощь местному православному приходу

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии и прихожане войскового храма Александра Невского оказали гуманитарную помощь приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы города Кант. Российские военнослужащие и члены их семей передали наборы продовольствия, бытовой химии, предметы первой необходимости и игрушки для нуждающихся семей.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Олег Бибик выразил благодарность за заботу и попечение, оказанное российскими военнослужащими.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для военнослужащих авиационной базы.

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице