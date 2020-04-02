02.04.2020 (11:22)
Российские военнослужащие в Киргизии оказали помощь местному православному приходу
Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии и прихожане войскового храма Александра Невского оказали гуманитарную помощь приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы города Кант. Российские военнослужащие и члены их семей передали наборы продовольствия, бытовой химии, предметы первой необходимости и игрушки для нуждающихся семей.
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Олег Бибик выразил благодарность за заботу и попечение, оказанное российскими военнослужащими.
Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для военнослужащих авиационной базы.
Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.