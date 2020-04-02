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02.04.2020 (11:22)

Российские военнослужащие в Киргизии оказали помощь местному православному приходу

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии и прихожане войскового храма Александра Невского оказали гуманитарную помощь приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы города Кант. Российские военнослужащие и члены их семей передали наборы продовольствия, бытовой химии, предметы первой необходимости и игрушки для нуждающихся семей.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Олег Бибик выразил благодарность за заботу и попечение, оказанное российскими военнослужащими.

Помощь многодетным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудном социальном положении, стала доброй традицией для военнослужащих авиационной базы.

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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