02.04.2020 (10:50)

В отдалённом гарнизоне Северного флота Тикси сданы в эксплуатацию новые жилищно-бытовые объекты

В военном гарнизоне Тикси, расположенном на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых в Республике Саха (Якутия), состоялось торжественное открытие блочно-модульного общежития и столовой для военнослужащих зенитного ракетного полка нового соединения ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота. В церемонии принял участие командующий армией генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он поздравил военнослужащих со знаменательным событием, вручил символический ключ от общежития командиру зенитно-ракетного полка дивизии ПВО Северного флота и перерезал красную ленточку у входа в новый жилой комплекс.

Сданные объекты второй очереди строительства полностью готовы к заселению личным составом и функционированию по назначению. В прошлом году были сданы объекты первой очереди строительства, которые уже в течение нескольких месяцев успешно обеспечивают жизнедеятельность военнослужащих управления и частей нового соединения ПВО Северного флота, несущих службу в суровых арктических условиях.

Справочно:

Современный блочно-модульный городок для службы и проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота был построен в посёлке городского типа Тикси (Якутия) в сжатые сроки. Он состоит из 11 объектов: общежития, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и др. Все объекты связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики. Строительство военных объектов в гарнизоне продолжается в плановом порядке. Все объекты сдаются и принимаются в эксплуатацию по мере их готовности.

В настоящее время на островах Северного Ледовитого океана и материковом побережье в зоне ответственности Северного флота сформирована и продолжает совершенствоваться современная военная инфраструктура. Уникальные административно-жилищные комплексы замкнутого цикла построены на островах Котельный и Земля Александры. Они способны обеспечить автономное существование гарнизона в течение полутора лет, не оказывая при этом негативного влияние на местную экологию.

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