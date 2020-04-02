02.04.2020 (12:05)

На Черноморском флоте началась проверка сил флота за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, началась контрольная проверка за зимний период обучения.

Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.

В рамках контрольной проверки будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота.

Проверка продлится до 19 апреля.

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