02.04.2020 (12:05)
На Черноморском флоте началась проверка сил флота за зимний период обучения
В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Крымского полуострова и Краснодарского края, началась контрольная проверка за зимний период обучения.
Проверка за зимний период обучения проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.
В рамках контрольной проверки будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота.
Проверка продлится до 19 апреля.
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