Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2020 (07:42)

В соединение связи Амурского объединения ВВО поступили новые станции «Артек»

В соединение связи общевойсковой армии ВВО, дислоцированное на территории Амурской области, поступила партия новых станций связи Р-166 «Артек».

Радиостанция «Артек» смонтированная на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 способна обеспечивать радиосвязь при использовании ее как в составе узлов связи, так и автономно. Станция обеспечивает передачу информации в КВ и УКВ диапазонах в аналоговом или цифровом виде по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно на расстояние до 2000 километров в том числе, в условиях активного радиоподавления средствами РЭБ условного противника.

Военнослужащие уже приступили к освоению новых станций в ходе полевого выхода. Расчеты отработают ряд радиотренировок в масштабе армии в ходе которых будет проверена готовность экипажа к выполнению поставленных задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Сахалине проведен Чемпионат по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих армейского корпуса ВВО и силовых ведомств Сахалинской области
Мотострелки соединения ВВО в Бурятии совершенствуют боевую выучку на полигонах
В Амурской области в рамках проекта Дорога памяти обработаны материалы о 80 тысячах участников ВОВ
Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота проведут ракетные и артиллерийские стрельбы в Охотском море

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false