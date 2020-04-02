02.04.2020 (06:00)

На Камчатке более 500 человек обобщают информацию об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»

На Камчатке более 500 человек работают на пунктах по сбору, обобщению и созданию единого массива данных об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в рамках проекта Министерства обороны «Дорога Памяти».

Всего на территории Камчатского края уже развернуто свыше 90 пунктов для сбора информационных материалов. Стационарные пункты действуют в военных комиссариатах, многофункциональных центрах, библиотеках городов и муниципальных образований края, а также мобильные – с привлечением юнармейцев и волонтеров.

На сегодняшний день в Камчатском крае в объединенный банк данных загружено уже более 21 тыс. информационных материалов, в том числе около 6 тыс. фотографий. Все эти данные в режиме «он-лайн» передаются в единую систему проекта «Дорога памяти».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице