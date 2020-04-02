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02.04.2020 (05:30)

Камчатские зенитчики провели боевые стрельбы на полигоне «Телемба»

Расчеты зенитных самоходных установок «Стрела-10» соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России в ходе завершающего этапа полевого сбора провели боевые стрельбы на специализированном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия.

В полевых условиях зенитчики отработали марш, организацию охранения и маскировки позиций, борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

На этапе боевой стрельбы расчёты установок «Стрела-10» выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих скоростных воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.

К практическим действиям привлекалось более 50 военнослужащих и 10 единиц боевой техники. В ближайшее время военнослужащие зенитного ракетного дивизиона морской пехоты ТОФ вернуться в пункт постоянной дислокации.

Ранее боевую стрельбу с применением самоходных комплексов «Оса» на полигоне «Телемба» провели подразделения ПВО соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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