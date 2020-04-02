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02.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты 1 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в области Ломбардия

Российские военные специалисты 1 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро, Понтида. Аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений. Врачами эпидемиологами выработаны рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции.

Всего Российскими военными врачами эпидемиологами  и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 17 пансионатов для пожилых людей  в городах Ломбардии.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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