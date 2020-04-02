02.04.2020 (05:00)
Российские военные специалисты 1 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в области Ломбардия
Российские военные специалисты 1 апреля провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро, Понтида. Аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений. Врачами эпидемиологами выработаны рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции.
Всего Российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.
В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.