01.04.2020 (22:34)

Военные железнодорожники ЦВО впервые получат беспилотную авиацию

Железнодорожная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Хакасии, впервые получит на вооружение малые беспилотные летательные аппараты «Тахион».

Комплексы БПЛА будут применяться военными железнодорожниками ЦВО на плановых учениях и в ходе выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в качестве средств воздушной разведки. При возникновении чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени беспилотники смогут обеспечить мониторинг районов очагов лесных и полевых пожаров, защиты мостов и гидротехнических сооружений при паводках, а также при проведении аварийно-спасательных работ.

Беспилотный летательный аппарат разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло» и состоит из планера с системой автоматического управления.

Ранее сообщалось, что военнослужащие железнодорожной бригады ЦВО, дислоцированной в Хакасии, проводят создание минерализованных полос на пожароопасных направлениях вблизи населенных пунктов, наиболее подверженных возникновению пожаров.

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