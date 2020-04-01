01.04.2020 (22:17)
В Воздушно-космических силах стартовал 2 этап конкурса «Авиадартс-2020»
В авиационных объединениях Воздушно-космических сил стартовал 2 этап конкурса «Авиадартс-2020».
В нем участвуют более 150 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Для проведения конкурса задействовано более 20 аэродромов и более 100 единиц авиационной техники, включая истребители Су-30см, Су-35с, бомбардировщики Су-24м и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28н и Ка-52 и другие.
Во время проведения конкурса летчики соревнуются в дисциплинах: «воздушная навигация», «визуальная разведка», «техника пилотирования», «боевое применение» и других.
Для оценки бомбометания, пусков ракет и стрельбы из авиационных пушек по наземным целям используется 15 полигонов.
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