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01.04.2020 (21:53)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по радиационной, химической и биологической защите.

По замыслу занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отрабатывали действия в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта и преодолевали заражённые участки местности в составе взводов, после чего были отработаны элементы специальной обработки обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.

Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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