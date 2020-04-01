Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.04.2020 (21:23)

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ проведено ТСУ с отдельным медицинским отрядом (аэромобильным)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось тактико-специальное учение с отдельным медицинским отрядом (аэромобильным) с практическим развертыванием полевого госпиталя.

С получением сигнала тревоги, военнослужащие отряда с приданными подразделениями провели все необходимые мероприятия. Загрузив оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и запасы материальных средств на штатную технику, подразделения медицинского отряда выдвинулись во вновь назначенный район.

По прибытии на место, командир отряда ввёл подчиненных в тактическую обстановку и поставил задачу на выполнение первоочередных задач по подготовке модулей к развертыванию и их установке.

Менее чем через час в районе сосредоточения были развернуты первые модули полевого госпиталя.

Кроме того, в целях проведения дезинфекции техники и военнослужащих, отделением РХБЗ было развернуло два поста обработки прибывающей техники и личного состава.

По истечении двух часов с момента прибытия подразделений в указанный район полевой госпиталь был развернут в полном объеме.

Всего к учению было привлечено около 150 военнослужащих и свыше 10 единиц специальной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
В Воздушно-десантных войсках завершился второй этап конкурса по полевой выучке среди экипажей РХБ разведки «Безопасная среда»
В Костроме завершился отборочный этап Воздушно-десантных войск конкурса “Воин мира”
В Псковском гвардейском соединении ВДВ завершился второй отборочный этап конкурса «Уверенный прием-2020»
Для суворовцев Ульяновского гвардейского военного училища проведен цикл бесед-презентаций о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false