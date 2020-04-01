01.04.2020 (21:23)

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ проведено ТСУ с отдельным медицинским отрядом (аэромобильным)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось тактико-специальное учение с отдельным медицинским отрядом (аэромобильным) с практическим развертыванием полевого госпиталя.

С получением сигнала тревоги, военнослужащие отряда с приданными подразделениями провели все необходимые мероприятия. Загрузив оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и запасы материальных средств на штатную технику, подразделения медицинского отряда выдвинулись во вновь назначенный район.

По прибытии на место, командир отряда ввёл подчиненных в тактическую обстановку и поставил задачу на выполнение первоочередных задач по подготовке модулей к развертыванию и их установке.

Менее чем через час в районе сосредоточения были развернуты первые модули полевого госпиталя.

Кроме того, в целях проведения дезинфекции техники и военнослужащих, отделением РХБЗ было развернуло два поста обработки прибывающей техники и личного состава.

По истечении двух часов с момента прибытия подразделений в указанный район полевой госпиталь был развернут в полном объеме.

Всего к учению было привлечено около 150 военнослужащих и свыше 10 единиц специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице