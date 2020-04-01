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01.04.2020 (21:15)

Военный учебный центр ЮЗГУ подготовит младших командиров в интересах Сухопутных войск

Военный учебный центр при Юго-Западном государственном университете (ЮЗГУ), возобновил подготовку командиров мотострелковых и разведывательных отделений в интересах Сухопутных войск.

Обучение проходит в оборудованных современными средствами визуализации учебного материала аудиториях. Центр обеспечен полным перечнем военно-технического имущества и учебным оружием, что позволят профессорско-преподавательскому составу проводить со студентами практические занятия по устройству вооружения, инженерной и тактической подготовке, связи, радиационной, биологической и химической защите и др.

Большинство преподавателей Военного учебного центра имеют опыт участия в военных конфликтах и контртеррористических операциях и награждены государственными наградами. Обучение в центе проходят более 100 человек.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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