01.04.2020 (21:15)
Военный учебный центр ЮЗГУ подготовит младших командиров в интересах Сухопутных войск
Военный учебный центр при Юго-Западном государственном университете (ЮЗГУ), возобновил подготовку командиров мотострелковых и разведывательных отделений в интересах Сухопутных войск.
Обучение проходит в оборудованных современными средствами визуализации учебного материала аудиториях. Центр обеспечен полным перечнем военно-технического имущества и учебным оружием, что позволят профессорско-преподавательскому составу проводить со студентами практические занятия по устройству вооружения, инженерной и тактической подготовке, связи, радиационной, биологической и химической защите и др.
Большинство преподавателей Военного учебного центра имеют опыт участия в военных конфликтах и контртеррористических операциях и награждены государственными наградами. Обучение в центе проходят более 100 человек.