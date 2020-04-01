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01.04.2020 (21:10)

Танкисты ЦВО разгромили крупные формирования «противника» под Оренбургом

Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) разгромили крупные вооруженные формирования условного противника под Оренбургом.

По замыслу практических действий, противник захватил важные рубежи и районы. Танкисты совместно с мотострелковыми подразделениями совершили 30-километровый марш и с ходу атаковали обороняющегося условного противника. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" нанесли упреждающий огонь по целям, имитирующим противотанковые комплексы и артиллерийские системы неприятеля на удалении до 15 км, обеспечив продвижение танковых и мотострелковых подразделений собственных войск. В разведке целей и корректировке огня были задействованы расчеты беспилотников "Орлан-10". В учении было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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